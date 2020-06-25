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Bursa'da ekipleri alarma geçiren olay! Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 21:32 | Son Güncelleme

Bursa’da kız arkadaşının yanına, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin gittiğini duyan şahıs, pompalı tüfekle olay yerine gitti. Araçta bulunan pompalı tüfeği alarak eski sevgiliye ateş eden şüpheli, polisi yaraladı. Polisin yaralandığını gören Serkan B. pompalı tüfeği bırakarak bu sefer de bıçakla eski sevgili Tamer H.’ye saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzaklaştırma kararı olan 31 yaşındaki Tamer H. eski sevgilisi Büşra E.’nin yanına gelerek tartışmaya başladı. Eski sevgilisinin yanına geldiğini gören Büşra E. durumu polis ekiplerine ve yeni sevgilisi Serdar B.’ye haber verdi.

MÜDAHALE EDEN POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ettiği sırada kızın yeni sevgilisi 33 yaşındaki Serkan B. geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eski sevgili Tamer H.’ye bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu müdahale eden polis memuru Ö.Y. bacağından yaralandı. Polisin yaralandığını gören Serkan B. pompalı tüfeği bırakarak bu sefer de bıçakla eski sevgili Tamer H.’ye saldırdı. Tamer H.’yi kolundan ve kalçasından bıçakla yaraladı. Polis ekiplerinin telsizden yaptığı ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PARKIN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Yaralı polis memuru ve ve Tamer H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş ederek olay yerinden kaçan Serkan B. ise polis ekipleri tarafından Merinos Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, Serkan B.’nin araçtan tüfeği aldığı ve olay yerine gidişi saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)

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