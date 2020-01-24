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  4. Bursa'da ekipleri bile şoke eden manzara! Çöp evden 13 ton atık çıktı

Bursa'da ekipleri bile şoke eden manzara! Çöp evden 13 ton atık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bursa'da çevreye kötü kokular yayıldığını söyleyen vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayetçi olunan mahalleye giderek bölgede inceleme yaptı. Koku yayıldığı iddia edilen eve giren ekipler, adım atmakta dahi zorlandı. İşte detaylar..

Vatandaşların ihbarı üzerine Umurbey Mahallesi Kuleliler Sokak’ta oturan H.K.’ye ait eve giden Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eve girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Adım atmakta zorlandılar

Tavanlara kadar çöp yığınlarıyla dolan, adım atmakta zorlanılan evde Bursa 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde ekiplerce temizlik yapıldı. Yüzlerine taktıkları maskeye rağmen zaman zaman çalışmalarına ara vererek pislikten ve kokudan etkilenmemek için dışarı çıkıp temiz hava alan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Gün boyu süren çöp boşaltma ve temizlik ile mahalle sakinleri rahat nefes aldı.
“Temizlik imandan gelir” diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sadece sokak ve çevre temizliği ile değil gerektiğinde yapılarla da ilgilendiklerini söyledi. Bölge sakinlerinin ihbarları üzerine harekete geçtiklerini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
“Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev hâline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama yüzünden evlerini çöp ev hâline dönüştüren vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları evlerle ilgili ihbarlarda bulunuyor. Gerekli resmî işlemlerden sonra belediyemizin ekipleri o evlerdeki çöpleri kamyonlarla taşıyor. Daha sonra da halk sağlığına tehdit oluşturmaması için dezenfekte ediliyor.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa temizlik çöp ev

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