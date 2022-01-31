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Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi Nilüfer elektrikler saat kaçta gelecek?

31.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin yapıldığı bölgelerde oturan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. UEDAŞ kesinti saatleri hakkında detayları bilgileri resmi sayfasından duyurdu. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak UEDAŞ Bursa Osmangazi Nilüfer elektrikler saat kaçta gelecek?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Bursa'nın 7 ilçesinde bulunan bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Bu haberin ardından gözler elektrik kesintisi saatlerine çevrildi. Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve kesinti saatlerine haberimizden öğrenebilirsiniz.

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

31 Ocak Pazartesi tarihli Bursa elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve saatler şu şekilde sıralanıyor;

OSMANGAZİ

31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında Osmangazi ilçe, Alemdar mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

GÜRSU VE KESTEL

31 Ocak Pazartesi günü 17:00 - 18:30 saatleri arasında Gürsu, Kestel ilçelerinde bulunan İstiklal, Adaköy, Karahıdırköyü, İpekyolu, Serme, Barakfakih, Ağlaşan, Dudaklı, Kayacık, Narlıdere, Nüzhetiye mahallelerinde şebeke çalışması, nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İNEGÖL VE YENİŞEHİR

31 Ocak Pazartesi günü 11:20 - 16:20 saatleri arasında Bursa ilinde bulunan İnegöl ve Yenişehir ilçesinde, bulunan Sungurpaşa, Çardak, Çeltikçi, Karasıl, Koyunhisar mahallelerinde şebeke çalışması, sebebiyle elektrik verilemeyecektir.

KESTEL

31 Ocak Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında Kestel ilçesindeki Yeni mahallesinde şebeke çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

ORHANGAZİ

31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında Orhangazi ilçesinde bulunan Üreğil mahallesinde şebeke çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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Bursa
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