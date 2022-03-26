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Bursa'da emekli öğretmen dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

26.03.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihara kalkışan Yusuf Karayün, yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti. Aynur Karayün hayatını kaybederken, Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da emekli öğretmen dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği Karacabey Şube Başkanı olan Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, eline geçirdiği bıçakla Aynur Karayün’ü defalarca bıçakladı. Yusuf Karayün ardından aynı bıçakla intihara kalkıştı.

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Eşini öldüren ve sonrasında bıçakla intihara kalkışması sonrasında ağır yaralanan Yusuf Karayün, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA-DHA)

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