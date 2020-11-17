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  4. Bursa'da endişelendiren gelişme! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Bursa'da endişelendiren gelişme! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

17.11.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Bursa'da endişelendiren gelişme! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa’da hafta sonu az da olsa yağan yağmur sevindirdi. Son yağışlarla birlikte barajlarda 12 günlük su artışı olurken, hiç yağış olmazsa barajlarda 3 ay yetecek su kaldığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44.86, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 4.55 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 24.31 olarak belirlendi.

Toplam kullanılabilir su hacmi 16 milyon 170 bin metreküp olurken, şehre verilen ortalama günlük su miktarının ise 361 bin metreküp olduğu açıklandı.

2021 ŞUBAT AYINA KADAR SU SIKINTISI YOK

Yetkililer, 2021 yılı şubat ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi şehrin belli bölgelerine astığı afişlerle suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)

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