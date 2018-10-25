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Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

Bursa'da eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecinin 'Eski karınızı neden öldürdünüz?' sorusuna '10 milyon liramı yedi, namus için öldürdüm' yanıtını verdi.

Eski karısını 18 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Gazeteciye öyle bir yanıt verdi ki...

Bursa’da eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu yakalandı. Katil zanlısı 45 yaşındaki Hasan Gündoğdu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "niçin öldürdünüz" sorusuna "10 milyon liramı yedi, namus için öldürdüm" iddiasında bulundu.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Selvi Sokak’ta meydana geldi. 1 çocuk babası Hasan Gündoğdu, iddiaya göre, eski eşi 38 yaşındaki Özlem Meşeli ile sokakta tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meşeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı eski koca ise kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hasan Gündoğdu'yu yakalamak için çalışmalara başladı. Kısa bir süre sonra Hasan Gündoğdu'nun saklandığı yeri bulan cinayet ekipleri, katil zanlısı kocayı gözaltına aldı. İlk işlemleri için emniyete götürülen katil koca işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Emniyetin kapısında kendisini görüntüleyen gazetecileri gören katil zanlısı Hasan Gündoğdu, cinayeti namus için işlediğini ileri sürdü. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan Hasan Gündoğdu, "Benim 10 milyon liramı yedi. Herkes hak ettiğini yaşar. Namus için öldürdüm" dedi.

Öte yandan Özlem Meşeli ile Hasan Gündoğdu'nun 18 yaşında bir oğulları olduğu, çiftin daha önce de defalarca kez tartıştığı ve Meşeli’nin eski kocası için uzaklaştırma kendisi için de koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı olay günü, cinayet mahallinden kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet namus cinayeti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzaklaştırma ve koruma almış bu kadın peki nasıl korundu lan bu mu sizin korumanız yazıklar olsun.
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