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  4. Bursa'da eski kız arkadaşını kaçırdı, bacaklarından vurdu, ekipleri görünce intihar etti

Bursa'da eski kız arkadaşını kaçırdı, bacaklarından vurdu, ekipleri görünce intihar etti

02.08.2024 19:08
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Bursa'da eski erkek arkadaş dehşeti yaşattı. Arda Tırkaz, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşı Elif B.'yi, kaçırdı. Elif B.’nin erkek arkadaşı olduğunu düşündüğünü Refik Yiğit'e ait kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açan kıskanç sevgili, ormana götürdüğü Elif B.'yi bacaklarından vurdu. Polis ekiplerini görünce Tırkaz, intihar etti.

Bursa'da eski kız arkadaşını kaçırdı, bacaklarından vurdu, ekipleri görünce intihar etti

Bursa'da kıskanç eski sevgili dehşet dolu dakikalar yaşattı. Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bu sabah yaşındaki Arda Tırkaz, kullandığı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.'nin evine gitti.

Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve pompalı tüfekle ateş etti.

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KIRAATHATENE ATEŞ AÇTI, 1’İ BEBEK 3 KİŞİYİ YARALADI

Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşı olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaralandı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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NİŞANLISINI SÜRÜKLEYİP BACAKLARINDAN VURDU

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi'nde de yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormana gitti. Burada 300 metre sürüklediği Elif B.'yi, pompalı tüfekle bacaklarından yaralayıp, tehdit etti.

EKİPLERİ GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Saldırı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobese kayıtlarını izleyip aracı takip etti. Otomobilin, Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanda olduğunu belirleyen polis ekipleri, jandarma ile ortak operasyon düzenledi. Yaralı Elif B.'nin sesini duyunca, bölgeye giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve jandarmayı karşısında gören Tırkaz, pompalı tüfekle kendisini başından vurup intihar etti. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Elif B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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2 YIL ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Cinayet suçundan cezaevinde yatıp 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kız arkadaş
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