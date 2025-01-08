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  4. Bursa'da evde baygın halde bulunmuştu! Vücudunda darp izlerine rastlandı

Bursa'da evde baygın halde bulunmuştu! Vücudunda darp izlerine rastlandı

08.01.2025 18:38
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde baygın halde bulunan 59 yaşındaki Saniye Akkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorların yaptıkları incelemelerde yara ve morluklara rastlanılan Akkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'da evde baygın halde bulunmuştu! Vücudunda darp izlerine rastlandı

Bursa'da şüpheli ölüm! Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni mahalle Sude Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya, kendisini kontrol etmek amacıyla eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Akkaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YARA VE MORLUKLARA RASTLANILDI

Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morluklar olduğunu tespit edildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl yara
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