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  4. Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

19.02.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Bursa'da evde ölü bulunan kadının ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde ölü bulunan kadının, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı.

Küçükkumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, yatakta bulunan Saniye Kaçar'ın (66) hayatını kaybettiğini ve vücudunda darp izleri olduğunu belirledi.

AĞABEYİ VE YENGESİ GÖZALTINA ALINDI

Kadının aynı evde yaşayan ağabeyi E.Ç. (69) ve onun eşi G.Ç. (55) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtildi.

Kaçar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)


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