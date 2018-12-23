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Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenazeden dönenlerin taşındığı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, öğleden sonra, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla merkez ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı. Midibüste cenazeden dönenlerin taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

midibüs


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