Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelmekte olan otomobilin sürücüsü İhsan Köstekçi (45), karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza da otomobil sürücüsü Köstekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Hüseyin C, Ramazan Ç. ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Köstekçi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA / AA)