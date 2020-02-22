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Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 02:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelmekte olan otomobilin sürücüsü İhsan Köstekçi (45), karşı yönden gelen Hüseyin C. idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza da otomobil sürücüsü Köstekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Hüseyin C, Ramazan Ç. ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Köstekçi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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