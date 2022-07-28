Bursa'da feci kaza! 10 metre yükseklikten araçların üzerine düşen tır dehşet saçtı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıkan tır, iki otomobilin üzerine düştü. Arkadan gelen 5 aracın da duramayarak birbirine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa yönüne seyir eden tır, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yaklaşık 10 metreli yükseklikten park halindeki otomobilin üstüne uçtu. Tırın dorsesi ise seyir halindeki Osman Aras (55) idaresindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Arkadan gelen 5 araç da duramayarak zincirleme kaza yaptı.

Toplamda 8 aracın karıştığı kazada ticari taksi sürücüsü Osman Aras ağır yaralanırken, başka bir otomobil sürücüsü de yaralandı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, AFAD, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ticari takside sıkışarak ağır yaralanan Aras’ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Aras, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ HER YERDE ARANIYOR

Kazanın hemen ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan feci kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bir kişinin kazada kıl payı kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

