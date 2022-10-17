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Bursa'da feci kaza! 10 metrelik viyadükten düştü

17.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aşırı hız sonucunda kontrolden çıkan motosiklet virajı alamayarak kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan sürücü, 10 metrelik viyadükten aşağıya yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da feci kaza! 10 metrelik viyadükten düştü

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nden Beşevler Mahallesi istikametine seyreden Gökhan Bulut (18) yönetimindeki motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkarak metrelerce savruldu. Kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan Bulut yaklaşık 10 metrelik viyadükten İzmir Yolu Caddesi’ne yuvarlandı. Ağaç ve bariyere çarparak duran Gökhan Bulut yaralandı.

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BÖYLE MORAL VERDİLER: İYİSİN, BİR ŞEYİN YOK

Kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde bulunanlar sağlık ekiplerinin ilk yardımda bulunduğu sürücüye “Gökhan iyisin, bir şeyin yok" diyerek moral vermeye çalıştı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bulut, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Tedavi altına alınan Gökhan Bulut’un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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