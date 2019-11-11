Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. yönetimindeki araç, yağmurun ve aşırı hızın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bu sırada karşı yönden gelen ve süratli olduğu belirtilen Alper U. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yoldaki araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)



