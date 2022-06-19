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Bursa'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

19.06.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi

Bursa’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan panelvan araç ise bir işyerinin duvarına çarparak yan devrildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kaza yaptı. Kazada panelvan araç bir işyerinin duvarına çarparak yan devrilerek zor durabildi.

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4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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