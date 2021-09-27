Bursa'da feci kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Emrah D.'nın kullandığı otomobil, kavşaktan dönerken kaldırıma çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı yolda Özbek G.'nin (27) idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Trafik polislerince yapılan kontrolde Emrah D.'nin 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emrah D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan da 1 bin 339 lira ceza uygulandı. Öte yandan kaza anı, seyir halindeki bir başka otomobilin araç içi kamerasınca anbean kaydedildi.

(DHA)

