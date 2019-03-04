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Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 03:07 | Son Güncelleme

Bursa'da yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçen şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metrelik korkulukları aşarak tren raylarına düşen şahıs olay yerinde can verdi.

Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi İstanbul caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bursa'ya bir yakınının düğününe katılmak için gelen İslam Taşçı, marketten bir şeyler almak için düğün salonundan çıktı.

Salonun karşısında bulunan yoldan karşıya geçmek isteyen Taşçı, yayalara kırmızı yanmasına rağmen koşarak karşıya geçmek istedi.

İslam Taşçı'yı fark etmeyen Emin Ö., 16 N 7870 plakalı lüks otomobiliyle Taşçı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre fırlayan Taşçı, 3 metrelik korkulukları aşarak yapımı devam eden metro raylarına savruldu. Raylara düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, İslam Taşçı'nın raylar üzerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde olası bir kaza gerçekleşmemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, sürücü Emin Ö.'yü gözaltına aldı.

İslam Taşçı'nın cesedi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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