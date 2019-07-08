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Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, Genç Parti İl Başkanı Vildan Mutlu (50) yaşamını yitirdi, kızı Ayça Mutlu (23) ile 8 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gemlik- Kumla yolunda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Vildan Mutlu yönetimindeki 16 AAE 757 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, yolun ortasında kaldı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen 6 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vildan Mutlu Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Vildan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası genç parti il başkanı vildan mutlu

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