Bursa'da feci kaza! Hurdaya dönen araçta can verdi!

Alınan bilgiye göre, Gemlik Armutlu Çevre Yolu'nda, Kerim Duran (24) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. yönetimindeki servis aracına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Duran, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Duran'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Duran'ın cesedi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken servis aracının şoförü İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)
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