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  4. Bursa’da feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Bursa’da feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

12.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da işçi servisi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Bursa’da feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Feci kaza saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Tamer G. idaresindeki servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazada işçi servisinde bulunan Sibel Demir hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle sabah saatlerinde mesaiye yetişmek isteyenler trafikte kaldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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trafik kazası Bursa

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