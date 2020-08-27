HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:04 | Son Güncelleme

Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Küçük Göl kuruyunca pembeye büründüKüçük Göl kuruyunca pembeye büründü
ALES puanı nasıl hesaplanır?ALES puanı nasıl hesaplanır?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Diğer Haberler
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi trend topic oldu
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
Konya'da şoke eden görüntü! Küçük Göl kuruyunca pembeye büründü
Küçük Göl kuruyunca pembeye büründü
Manisa'da feci kaza! Panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı
Adana'da sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi bulundu
Sokak ortasında kanlar içinde bulundu
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
Pazar tezgahında tıp fakültesini kazandığını öğrendi
Ankara'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da husumetli kişiler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.