Bursa'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı...

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

