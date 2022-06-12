HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı...

Bursa'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı...

12.06.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaralının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı...

Kaza, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

fa

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

AFAD'tan telefonlara "hayati uyarı kodu"

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı

Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...

Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...

Belden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarz

Belden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarz

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

İlginizi Çekebilir

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.