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Bursa'da feci kaza! Metrelerce sürüklendiler

28.07.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücü kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü ve arkadaşı kazada yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Metrelerce sürüklendiler

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Enes Çalışkan (23) hakimiyetinde bulunan motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Sürücü Enes Çalışkan (23) ve arkadaşı Ali Gürlek (22) metrelerce sürüklendi.

KAZAYI GÖREN SÜRÜCÜLER İHBAR ETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra sürücü Enes Çalışkan, Çekirge Devlet Hastanesine arkadaşı Ali Gürlek ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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