Bursa'da feci kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez İstanbul-İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Görükle mevkiinde meydana geldi. Harun Günnü'nün (37) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosikletten düşen sürücü Harun Günnü metrelerce sürüklenirken, devrilerek kayan motosikletse 30 metre sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Harun Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada hayatını kaybeden Günnü’nün cenazesi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Motosikletin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir istikametinde trafik normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

