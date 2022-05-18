Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, Astsubay Çavuş Emre Ekinci hayatını kaybetti

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Parçalara ayrılan otomobilden çıkarılan Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alarak gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarına boğulurken Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp demir yığını haline dönüşen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

2 YIL ÖNCE SİLAHLI KUVVETLERE KATILMIŞ

Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA

