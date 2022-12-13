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Bursa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

13.12.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yağış nedeniyle meydana gelen feci kazada, yoldan çıkan otomobil önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil ortadan ikiye bölünürken, 19 yaşındaki sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün kazadan saatlerce, aynı yolda otomobiliyle seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

Bursa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da kaza dün akşam 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa S., yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otabüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Musa S., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Musa S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKİP PAYLAŞTIk

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa S.'nin öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. (DHA)

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