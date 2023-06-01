Bursa'da feci kaza! Sporcuları taşıyan minibüs, hafriyat kamyonuna çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa- Eskişehir kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Aksaray’dan, Balıkesir’de yarın yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

