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Bursa'da feci ölüm! Tuvaletini yapmak isterken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 20:44 | Son Güncelleme

Bursa'da dere yatağına tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik yükseklikten düşen bir kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'da feci ölüm! Tuvaletini yapmak isterken...

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte eğlenen 58 yaşındaki Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Bulundukları alanın yanındaki çeşmenin arkasına geçen Tunca, yaklaşık 20 metreden dere yatağına düştü.

ARKADAŞLARI POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Sesi duyan arkadaşları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dere yatağına halatlarla inen ekipler, Tunca'nın cansız bedenini yukarı çıkardı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Dere Yatağı tuvalet

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