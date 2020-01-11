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  4. Bursa’da FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına darbe! 71 kişi tutuklandı

Bursa’da FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına darbe! 71 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Bursa’da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 273 şüpheliden adliyeye çıkartılan 146’sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin iletişim için kullandığı ankesörlü telefon hatlarına ilişkin yapılan çalışmayla isimleri belirlenen, aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 33 üsteğmen, 8 teğmen, 12 astsubay, 10 uzman çavuş bulunduğu şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda 273 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. 170 kişiye adli kontrol uygulanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71’i tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ operasyon

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