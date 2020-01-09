HABER
  4. Bursa’da FETÖ'nün ’gaybubet evleri'ne baskın! Gözaltılar var

Bursa’da FETÖ'nün ’gaybubet evleri'ne baskın! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da FETÖ'nün ’gaybubet evleri'ne baskın! Gözaltılar var

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya illerinde aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin saklandığı tespit edilen Bursa il merkezi, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde bulunan 10 adet gaybubet evine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında emniyet mahrem imam, askeri mahrem imam, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, örgüt satın alma sorumlusu, ihraç asker, ihraç öğretmen olmak üzere 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve sahte sürücü belgesine el konuldu.

Mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin 7’si tutuklandı, 1 şüpheli şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiğinden adli kontrol şartı ile salınırken, 5 şüpheli şahsın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Havalar sıcak gitti, ağaçlar meyve verdiHavalar sıcak gitti, ağaçlar meyve verdi
İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralıİran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ gaybubet evi

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis şüpheli aracı durdurdu, içinden yüzlerce çıktı

Polis şüpheli aracı durdurdu, içinden yüzlerce çıktı

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması

Son dakika! İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

Malatya'daki 'ters ev' baş döndürüyor

Malatya'daki 'ters ev' baş döndürüyor

Denizli'de son dakika deprem haberi! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'de deprem!

Oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya çalıştılar

Vicdansızlar onu gözüne kestirmişti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.