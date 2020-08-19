Bursa'da 'foseptik' cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 2019 yılında 'silah bulundurmak' ve' kavgaya karışmak' suçlarından tutuklanan, mart ayında da tahliye edilen Sezai Katmer, kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, aile üyelerinin ifadesine başvurdu. 12 Ağustos günü de Sezai Katmer'e ait Yeniköy yolundaki zeytinlikte arama başlattı. Zeytinlikteki bağ evinin altında bulunan, daha önce bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan, ardından foseptiğe dönüştürülen çukurda bir ceset olduğu saptandı. İtfaiye ekiplerinin ulaşamadığı ceset, AFAD ekiplerince iş makineleriyle yapılan çalışmayla yaklaşık 2 saatte foseptikten çıkarıldı. Elle ve ayakları bağlı olan cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edildi.

POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI

Soruşturmayı genişleyen polis ekipleri, Katmer'in cep telefonu ile bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli olarak belirlenen Erkan Kuşoğlu, 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde yakalanarak, gözaltına alındı.