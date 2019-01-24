Bursa'da garip olay! Tartıştıkları adamı önce vurdular sonra arabaya alıp...

Olay, dün gece kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde bir araya gelen 5 şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra arabaya binip uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, hareket edecekleri sırada alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 41 yaşındaki Hasan Şahin'i tabancayla vurdu. Tadilat işleriyle uğraşan Hasan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Kısa süre sonra otomobille geri dönen saldırganlar, Hasan Şahin'i araca alarak şehir merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı Şahin'in götürüldüğü özel hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, yol üzerinde boş çekirdek ve Şahin'in kanlarını buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hasan Şahin'i vuran saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA"