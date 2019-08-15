HABER

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzatan gaziyi darbettikleri öne sürülen 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ise kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman'ın, Gemlik'teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darbedildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.

Olayı kınadıklarını ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını bildiren Aktaş, kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.

OLAY

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Kaynak: AA

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
Sahilde bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralıSahilde bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltıBursa’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa gaziye saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.