Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman'ın, Gemlik'teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darbedildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.