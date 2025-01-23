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Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı! Kaskı ve motosikletiyle geldi, kurşun yağdırdı

23.01.2025 07:18
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Kasklı motosikletli, 3 kişiye 11 el ateş açarak kayıplara karıştı: 2’si ağır, 3 yaralı Bursa’da bir gece kulübünde görev yapan 3 kişi, mekan dışında kasklı motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 3 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı! Kaskı ve motosikletiyle geldi, kurşun yağdırdı

Bursa'daki silahlı saldırı, merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde çalışan Serkan V., Cihan D. ve Barış K. mekan dışında sohbet ettikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kasklı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı.

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KURŞUN YAĞDIRDI

11 el ateş eden şüpheli, geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu Serkan V. sırtından, Cihan D. bacağından ve Barış K. ise boynundan yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Serkan V. ile Barış K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı gece kulübü
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