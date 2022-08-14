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Bursa'da gece kulübünü basmışlardı! 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı...

14.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Bursa'da bir gece kulübünde meydana gelmişti. Mekanda taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletme sahibi tarafından dışarıya çıkarılan 9 şüpheli, sonrasında yakınlarını toplayarak gece kulübüne kurşun yağdırmıştı. 1 kişinin ölümüne sebep olan 9 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da gece kulübünü basmışlardı! 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı...

Olay merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde bir gece kulübü önünde gece saat 2.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece kulübüne gelen C.Y.(28) ve Y.A.(38), burada taşkınlık çıkarınca işyeri sahiplerince dışarıya çıkarıldı. Duruma sinirlenen iki şüpheli V.K.(26), A.Y.(35), G.Y.(26)’yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine işyerinin önüne gelen V.K., A.Y ve G.Y. lüks otomobille gece kulübünün olduğu sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Saldırı esnasında işyeri sahibinin aracını almak için gece kulübünün önünde olan Emir Çelik(26), kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Saldırı sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişinin Yıldırım ilçesinde buluştuğunu tespit etti.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, zanlılar V.K, A.Y. ve G.Y’nin, Yıldırım ilçesinden H.M (29), Y.S. (33) ve A.İ’nin (37) yardımıyla İzmir’e kaçtığını belirledi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün İzmir Tire'de bağı evine düzenlediği operasyonla V.K, A.Y. ve G.Y. ile bu kişileri bağ evinde sakladığı iddia edilen S.T’yi de gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Olayda ilk kavgayı da çıkaranların aralarında bulunduğu, olaya karışan toplam 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden A.Y.,G.Y. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa gece kulübü
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