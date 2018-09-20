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Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 02:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları bulunan Kenan Ş.(46), geçirdiği bunalım sonucu cadde üzerinde ekmek bıçağını karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Ş., karnındaki bıçakla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

Olay gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kenan Ş., Adnan Menderes bulvarı üzerinde yürürken, geçirdiği bunalım sonucu üzerinde taşıdığı bıçağı, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında karnına sapladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Ş.'yi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan Ş., karnında saplı olan bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kenan Ş., hemen ameliyata alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA / İHA)

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Bursa inegöl intihar girişimi

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