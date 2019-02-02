Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı. İfadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
(AA)
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