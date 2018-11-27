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Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Bursa'da bir yakınının duruşmasına katılmak için adliyeye gelen genç kız, çalıştığı kafede kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü zanlıyla çay ocağında karşılaştı. Genç kız sinir krizi geçirirken, zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

Olay, Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. Bir yakınının duruşmasına katılmak üzere adliyeye gelen A.B. isimli genç kız su almak için çay ocağına gitti. Çay ocağında kendisini çalıştığı iş yerinde taciz eden adamı karşısında gören A.B. neye uğradığı şaşırdı. Sinir krizleri geçiren genç kız hemen adliye polisine giderek şikayetçi olmak istediğini söyledi.

'ÇIĞLIK ATMAYACAĞIM BIRAK'

Bursa Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan A.B. ifadesinde daha önce işlediği suça karşılık hapisteki cezasını çeken ve denetimli serbestlik kapsamında adliye çay ocağında çalışan Mehmet K. isimli hükümlünün çalıştığı kafeye geldiğini, şüphelinin kendisinden çay istediğini, çayını verdikten sonra tuvalete gittiğini ve şüphelinin de peşinden tuvalete gittiğini söyledi. Mehmet K.’nin burada kendisine dokunduğunu, kıyafetlerini çıkardığını, bağırmaması için ağzını kapattığını, elinden kaçmayı başardığını, fakat yeniden kendisini yakaladığını ve taciz etmeye devam ettiğini belirten A.B., şüpheli Mehmet K.’yi "Çığlık atmayacağım, beni bırak. Bugün git yarın gel, ben yine tek başıma olacağım. Ne yapmak istersen yaparsın, kimseye söylemeyeceğim" diye kandırdığını ifade etti. Mehmet K.’nın elinden söyledikleri sayesinde kurtulmayı başaran genç kız tuvaletten Mehmet K. ile birlikte çıktı. Dışarı çıkar çıkmaz çığlık attığını ve Mehmet K.’nin kaçarak olay yerinden ayrıldığını dile getiren A.B., aylarca şüpheliyi aradığını ama bulamadığını, tamamen tesadüfen şüpheliyle adliyede karşılaştığını kaydetti.

'BEN İDDİA SAHİBİNİ TANIMIYORUM'

A.B.’nin şikayeti üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın devamında hakim karşısına çıkarılan Mehmet K. kendini, "Ben iddia sahibini tanımıyorum. Hasımlarım tarafından adliyeye gönderildiğini düşünüyorum" ifadeleri ile kendini savundu. Mahkeme heyeti Mehmet K.’nin tutuklanmasına karar verdi. Kelepçelenerek adliye karakoluna götürülen Mehmet K. buradan cezaevine sevk edildi. (İHA)

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cinsel taciz Bursa adliye

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