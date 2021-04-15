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Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

15.04.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı.

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2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor. (İHA)
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Gözaltı Bursa

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