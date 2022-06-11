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Bursa'da göçük altında can pazarı! Kazdığı kanala düştü

11.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü. Göçük altında kalan işçiyi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarırken o anlar anbean görüntülendi. Hafif yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da göçük altında can pazarı! Kazdığı kanala düştü

Edinilen bilgiye göre belediyenin altyapı çalışması yaptığı bölgede iş makinesinin kazdığı kanala giren işçi gevşeyen toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı. İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerini beklerken arkadaşlarının başından hiç ayrılmadı.

İŞÇİNİN DURUMU İYİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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