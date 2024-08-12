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  4. Bursa’da görenleri hayrete düşürdü! Kent meydanı önünde tuvaletini yaptı

Bursa’da görenleri hayrete düşürdü! Kent meydanı önünde tuvaletini yaptı

12.08.2024 16:06
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.08.2024 16:06
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Bursa, akılalmaz görüntülere şahitlik etti. İsmi bilinmeyen bir şahıs, iki gündür aynı yere gelerek büyük tuvaletini yapması görenleri hayrete düşürdü. Ne diyeceğini bilemeyen çevreden geçen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Bursa’da Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iki gündür Kent Meydanı AVM önüne gelerek yolun üstünde aynı yere büyük tuvaletini yaptı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen olayda, turuncu tişört giydiği görülen şahsın, tuvaletini yapması yoldan geçenleri şaşkına çevirdi. Bir gün öğleden sonra, diğer gün akşama doğru aynı yere gelip tuvaletini yaptığı görülen vatandaşın, o anları cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLER ŞAŞTI KALDI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, ‘Kokuyla alanını belirliyor, içgüdüsel davranış’, ‘Başka yer mi kalmadı’, ‘Kafayı yedi herkes’ şeklinde yorumlar yaptı.
Yapılan yorumlarda bir kullanıcı ise, daha önceden videosunu gördüğünü ve şahsın engelli olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tuvalet
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