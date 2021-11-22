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  4. Bursa'da görülmemiş olay! Çöpleri boşaltıp kovayı çaldı

Bursa'da görülmemiş olay! Çöpleri boşaltıp kovayı çaldı

22.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kapı önünde duran çöp kovasını gözüne kestiren hırsız, görülmemiş bir olaya imza attı. İçi çöp dolu olan kovayı boşaltan şahıs, kovayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Kovanın çalındığını gören ev sahibi, yerine yeni kova alınca yine aynı olay yaşandı. Kameraya kaydedilen anlarla ilgili şikayetçi olunması üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Bursa'da görülmemiş olay! Çöpleri boşaltıp kovayı çaldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs önce bir evin önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı gören şahıs çöp dolu sahibinin kapısının önüne kovayı boşaltı, ardından çöp kovasını elinde tutarak bölgeden uzaklaştı.

YENİ ÇÖP KOVASI KOYDU, YİNE ÇALINDI

Ev sahibi ise çöp kovasını bir gün sonra yeniledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise hırsızın ertesi gün 2.kez gelerek yeni çöp kovasını da çaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için tahkikat başlattı.

İHA

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Bursa
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