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Bursa'da görüş mesafesi 10 metreye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 07:07 | Son Güncelleme

Bursa’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler yolda ilerlerken zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Bursa-İzmir ve Ankara güzergahında otoyollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.
Akşam saatlerinde hava sıcaklığı en yüksek 5 derece olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesi düşünce özellikle otoyolda seyreden sürücüler yolda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa sis

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