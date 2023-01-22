Bursa'da gülümseten anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir belgesini imzaladı! Lise öğrencisine açık çek...

Bursa'da düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takdir belgesi aldığını söyleyen ve kendisinden hediye ile imza isteyen imam hatip lisesi öğrencisi Sude Esmer'in takdir belgesini imzaladı.

'KIZIMIZA AÇIK ÇEK VERİYORUZ'

Erdoğan'ın söz vermesi üzerine programda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, karnelerini alan yaklaşık 19 milyon öğrenciye tatilde okumaları için kitap hediye ettiklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız takdirnamesine imzasını attığı için kızımıza açık çek veriyoruz. Ne istiyorsa biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak karşılayacağız." dedi.

Öğrencinin dizüstü bilgisayar talebi üzerine Bakan Özer, programın ardından bilgisayarı kendisine hemen vereceklerini söyledi.

BAKAN ÖZER'DEN GÜLÜMSETEN CEVAP

Salondaki takdir alan öğrencilerin el kaldırmasını isteyen Erdoğan, "Maşallah, Mahmut Bey burada takdirname alanlar çok." demesinin ardından Özer, "Takdirnamesini Cumhurbaşkanımıza imzalatanlara hediye veriyoruz." dedi.

"Bu kadar takdirnamenin olduğu bu toplantı her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki Bursa evelallah bu seçimlerden bambaşka bir neticeyle çıkacak. Rabbim başarılarınızın devamını milletimize nasip etsin." diye konuştu. (AA)

