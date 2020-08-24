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Bursa’da güpegündüz araç hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bursa’da iki sevgili güpegündüz aracı çaldıkları sırada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiler.

Olay, geçtiğimiz hafta Emek Akpınar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 30 yaşındaki Muhammed Y. ve sevgilisi 27 yaşındaki H.K, gözüne kestirdikleri park halindeki aracın yanına yaklaştı. Bir anlık boşluktan yararlanan sevgililer, aracın camını kırarak içine girdi. Çalıştıramadıkları aracı H.K. itmeye başlarken, direksiyondaki Muhammed Y. ise düz kontak yapmaya devam etti. Araç kısa sürede çalışınca ikisi de binip gözden kayboldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Araç sahibi otomobilini yerinde göremeyince hemen durumu 155 polis imdat hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç sahibinin ifadesini alan ekipler, daha sonra çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı. Üç yüze yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, aracın Mudanya ilçesine gittiğini fark etti. Ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırarak çevrede araştırma çalışması başlattı. Ekipler aracı yol kenarında ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler iki şüpheliyi Mudanya’da saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete getirilen Muhammed Y. ve sevgilisi H.K, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, araç sahibine geri teslim edildi.

(İHA)

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