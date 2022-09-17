Bursa'da güpegündüz dehşet! İnsanların gözü önünde bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü

Tüyler ürperten olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre Emre E., tanımadığı Deniz T. ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emre E., Deniz T.'ye kafa atıp, göğsünden bıçakladı. bıçaklanan şahıs, kanlar içinde yerde kalırken metrodaki yolcular ise panik yaşadı. Emre E. de olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Deniz T., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. (DHA)



