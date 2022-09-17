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Bursa'da güpegündüz dehşet! İnsanların gözü önünde bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü

17.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metro istasyonunda yaşanan 'yan bakma' kavgası vahşetle son buldu. 6 suç kaydı bulunan Emre E. isimli şahıs (22) kendisine yan baktığı kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz T.'ye (30) önce kafa attı, sonra ise bıçakladı. Dehşete düşüren olayda ortalık kan gölüne dönerken saldırgan kısa sürede yakalandı.

Bursa'da güpegündüz dehşet! İnsanların gözü önünde bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü

Tüyler ürperten olay, dün Nilüfer ilçesindeki Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre Emre E., tanımadığı Deniz T. ile yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emre E., Deniz T.'ye kafa atıp, göğsünden bıçakladı. bıçaklanan şahıs, kanlar içinde yerde kalırken metrodaki yolcular ise panik yaşadı. Emre E. de olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi metroda bulunanlar tarafından yapılan Deniz T., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Emre E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu süren Emre E.'nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçaklı saldırı
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