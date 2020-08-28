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Bursa'da hafriyat kamyonu dehşeti! Karı-Koca hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (37) hayatını kaybetti, ağır yaralı kızları Saliha Yılmaz (9) hastanede tedaviye alındı.

Bursa'da hafriyat kamyonu dehşeti! Karı-Koca hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu üzerinde, Kültürpark Metro İstasyonu'nun yanında meydana geldi. Bursa merkez istikametine doğru seyir halinde olan Abdulaziz A. (33) yönetimindeki hafriyat kamyonu, aynı yönden giden İbrahim Yılmaz yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmayla kamyonun altında kalan sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, kızları Saliha ise ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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KIZLARI KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Kalbi durduğu öğrenilen Saliha Yılmaz, 122 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülürken, kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yılmaz'ın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

KAZAYI FARK ETMEDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerden, hafriyat kamyonu şoförünün kaza sonrası yoluna devam ettiğini belirleyen ekipler, aracı yaklaşık 7 kilometre ilerde durdurdu. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdulaziz A., emniyete götürüldü. Sürücünün emniyette verdiği ifadesinde, çarpmayı hissetmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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