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  4. Bursa'da halk otobüsüne polis baskını! 3 ayrı suçtan aranan şahıs böyle yakalandı

Bursa'da halk otobüsüne polis baskını! 3 ayrı suçtan aranan şahıs böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl’de hakkında 3 suçtan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Y, bindiği halk otobüsünde polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince ’adam yaralama’, ’yağma’ ve ’hırsızlık’ suçlarından dolayı hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Y’nin (35) Huzur Mahallesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri iki gün önce eve operasyon yaptı. Polisleri gören şahıs çatıya çıkıp atlayarak izini kaybetti. Şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri Cumalı Y’nin halk otobüsüyle şehir merkezine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, söz konusu otobüsü itfaiye kavşağında durdurak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Polisin halk otobüsüne yaptığı baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü polis baskın Bursa inegöl

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