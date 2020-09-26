Bursa'da hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymayan oto hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı

Olay, dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Kozdere Caddesi üzerindeki bir markete alışveriş yapmak için giden İbrahim İ., otomobilini marketin önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen İbrahim İ. kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. İddiaya göre bu sırada otomobildeki anahtarı fark eden Ural Ş., binip çalıştırdığı aracı çaldı. Döndüğünde aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden İbrahim İ., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri aracın İnegöl ilçesine seyrettiğini tespit etti. Hızla ilerleyen otomobili takip eden ekipler, durumu İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirerek destek istedi. Yenişehir-İnegöl yolunda görev alan polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü. İlçe merkezinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, 30 kilometrelik kovalamacanın ardından yaklaşık 1 saat sonra yakalandı.

Şüphelinin çaldığı otomobil sahibine teslim edilirken, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Ural S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

