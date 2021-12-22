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Bursa'da hareketli anlar! Evinde düşüp bayılan kadın böyle kurtarıldı

22.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan olayda, yalnız yaşadığı evinde düşüp bayılan yaşlı kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. 3'üncü kattaki eve merdivenli sepetle giren ekipler, yaşlı kadını dışarıya çıkardı.

Bursa'da hareketli anlar! Evinde düşüp bayılan kadın böyle kurtarıldı

Olay, Kükürtlü Caddesinde yaşandı. 76 yaşındaki Sevinç Sinop, tek başına yaşadığı evinde düşüp başını vurunca baygınlık geçirdi. Ayağa kalkamayan yaşlı kadın, cep telefonundan polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaşlı kadın kapıyı açmak için kalkamadığını söyleyince, olay yerine itfaiye çağrıldı. Merdivenli araçla kurtarma operasyonuna dahil olan itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 3. kattaki odanın penceresini söküp, yaşlı kadını pencereden sepete alarak aşağıya indirdi. Sevinç Sinop, 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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